Ha scritto un post su Facebook in cui si dice arrabbiato e demoralizzato per il continuo aumento dei contagi e dei ricoveri che però non induce alcuni suoi concittadini a rispettare le norme rimanendo a casa, e anche perché si sente lasciato solo sia dalla Regione, con i suoi annunci sulle mascherine obbligatorie, sia dal governo che ogni due ore manda mail per spiegare e precisare i contenuti dei continui decreti e delle circolari. Rino Pruiti è il sindaco di Buccinasco, uno dei comuni della provincia di Milano dove, mentre nel resto della regione i dati sui contagi sembrano virare verso il basso, non si intravede ancora un netto rallentamento. Intervistato da Fanpage.it fa il punto sulla battaglia contro il Covid-19 che sta affrontando in solitudine.

Sindaco, su Facebook ha scritto che anche una ragazzina è stata contagiata.

Sì, purtroppo si tratta di una pre adolescente che è stata portata con l'elisoccorso in ospedale. Non hanno ancora fatto i tamponi, ma aveva sintomi evidentemente riconducibili al virus.

Nonostante ciò in qualche suo concittadino non è ancora scattato l'allarme sulla gravità della situazione.

Non sta scattando nulla, l'unica cosa che induce a stare nei comportamenti corretti sono le sanzioni. La reazione arriva solo davanti alla sanzione. Attenzione, stiamo parlando di una parte minoritaria della popolazione, un 2 per cento, ma è un 2 per cento pericoloso perché poi, come abbiamo visto, i contagi vanno avanti e oggi abbiamo avuto anche un nuovo decesso.

Com'è la situazione dei contagi nel suo Comune?

Anche oggi ci sono stati nuovi casi: abbiamo una ventina di persone positive tra ricoverati e a casa, e ci sono purtroppo otto morti.

A Milano e in provincia i casi di Covid-19 non sembrano rallentare.

Qui c'è una crescita ma con numeri abbastanza contenuti. In realtà però, io ho modo di verificare anche le segnalazioni dei medici di famiglia, e le persone a casa con la polmonite sono molto di più dei dati ufficiali.

Anche a Buccinasco c'è quindi una percentuale di casi "sommersi" che non rientrano nei dati ufficiali?

Sì, perché se non si fa il tampone non lo possiamo sapere con certezza. C'è gente a casa anche da 20-30 giorni, non vengono ritenuti da ospedalizzare, ma ho ipotizzato che ci siano almeno altri 50 casi che non sono stati censiti. Queste persone stanno cercando di isolarsi a casa ma nel limite del possibile, perché c'è chi abita in due locali e lì c'è poco da isolarsi, se sono tre in famiglia. La maggior parte dei morti che abbiamo avuto a Buccinasco sono d'altronde consanguinei: moglie e marito, anche anziani ma non solo, dato che l'ultima vittima aveva meno di 70 anni.

In questa fase in cui la politica dovrebbe aiutare voi sindaci e i cittadini a ridurre l'incertezza e il caos, sembra che stia agendo per sortire l'effetto opposto.

È assurdo, sembra che lo stia facendo scientemente. L'esempio di ieri è stato eclatante: i vertici di Regione Lombardia sono andati in televisione e hanno annunciato nel primo pomeriggio che avrebbero dato una mascherina a tutti. Uno si immagina che ognuno dei 28mila abitanti di Buccinasco quindi l'avrebbe ricevuta. Risultato: stamattina avevo la coda giù di persone che volevano la mascherina, ho dovuto farli allontanare dalla polizia locale. Hanno fatto in modo che le persone uscissero di casa rischiando di diffondere il contagio e rischiando anche di venire eventualmente sanzionate dalle forze dell'ordine.

Ma le mascherine sono arrivate?

Le mascherine non ci sono, né arriveranno. La protezione civile mi ha avvertito che il lotto di Buccinasco, quando e se arriverà, è di ottomila mascherine per 28mila abitanti. Quindi, chiedo al presidente Fontana: quando dovessero arrivare queste mascherine, io a chi le dovrò dare? Come dovrò scegliere? Quello che farò io, siccome le ho fatte fare da una fabbrica qui a Buccinasco, ne ho regalate seimila e ne ho vendute a prezzo di costo 14mila in farmacia, è continuare a fare come ho fatto finora, ordinandone altre migliaia a spese del Comune. Siamo da soli dall'inizio dall'inizio dell'emergenza. Ci hanno dato una mano solo i carabinieri e alcuni volontari.

La politica degli annunci, in un momento così delicato, come la giudica?

È devastante: se fossero annunci che poi hanno conseguenze concrete e reali andrebbe anche bene, al netto della voglia di farsi vedere, ma non puoi fare annunci e poi non darvi seguito. Io ho importato dalla Cina tramite mie conoscenze almeno tremila mascherine, non hanno il marchio Ce ma sono state usate durante l'emergenza cinese. Le ho importate io, non mi ha aiutato nessuno dalle istituzioni. Altri sindaci che non avevano le mie conoscenze si sono trovati in difficoltà. Non abbiamo una classe dirigente all'altezza.

Sindaco, in queste settimane una situazione particolarmente drammatica è quella all'interno delle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali per gli anziani. Com'è la situazione sul suo territorio?

Abbiamo una casa di riposo consortile, fortunatamente controllata direttamente dai Comuni dopo una battaglia in tal senso, che è la Rsa Pontirolo di Assago, che ospita una sessantina di degenti non autosufficienti. Non abbiamo avuto per fortuna finora nessun caso e nessun problema: è stata blindata dal Cda subito dopo i primi casi in Cina, i parenti non sono stati più ammessi e non siamo stati toccati dalle varie delibere regionali. Non è merito mio, ma del presidente Alessandro Quarta, nominato dal Comune di Buccinasco: assieme al personale sanitario ha fatto subito ciò che andava fatto e, secondo me, ha evitato una strage.