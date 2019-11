in foto: (Foto Instagram: Mario Passuello)

Un muro di neve alto una decina di metri e un gatto delle nevi che si fa largo a fatica. È l'immagine che mostra la situazione sulla pista del Presena, al passo del Tonale, nel Bresciano. La fotografia pubblicata da un utente su Instagram racconta gli effetti delle nevicate eccezionali dei giorni scorsi.

In pochi giorni la neve di un anno: montagne lombarde imbiancate

Circa tre metri si sono depositati in poche ore, ma per effetto del vento in quota si sono creati accumuli altri quasi dieci metri, costringendo gli operatori ad aprirsi varchi. Soddisfazione ovviamente tra gli addetti ai lavori e tra gli sciatori, pronti a godersi le piste imbiancate dopo che "in pochi giorni è scesa la neve di tutta la scorsa stagione", spiega l'autore della fotografia. Nei giorni scorsi le intense precipitazioni hanno provocato la chiusura di alcune strade tra la provincia di Brescia e il Trentino Alto Adige. Traffico interrotto in particolare sulla Statale 42 per il Tonale. Traffico che ora scorre con senso unico alternato aal km 126.000 al km 121.000 a causa della chiusura di una corsia.

Meteo instabile anche nel prossimo weekend

Intanto il meteo in Lombardia è previsto instabile in vista del fine settimana. Oggi, giovedì, sulla regione si rileva una nuvolosità irregolare ma persistente con deboli precipitazioni sparse. Venerdì atteso un flusso meridionale perturbato con precipitazioni da deboli a moderate diffuse sui settori occidentali, deboli sparse su quelli orientali. Sabato ci sarà un'intensificazione delle precipitazioni sui settori occidentali e del vento su tutta la regione, dai quadranti orientali o meridionali.