Quattro neonati morti nel giro di una settimana a Brescia. Si allarga l'inchiesta sui decessi sospetti agli Spedali Civili di Brescia. Ai tre casi noti finora, infatti, se n'è aggiunto un altro: si tratta di un neonato morto sabato sabato mattina, il 5 gennaio. Anche lui, come gli altri bambini deceduti in circostanze ancora poco chiare, era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale della struttura bresciana. Stando a quanto si sa al momento, il neonato era venuto alla luce da poco e subito dopo la nascita è stato portato nel reparto dell'ospedale bresciano, dove però è deceduto. Salgono così a quattro i decessi sospetti di neonati nella struttura bresciana, che adesso ha disposto accertamenti anche su questo episodio. Sugli altri tre casi indaga la procura di Brescia, che ha aperto tre diverse inchieste per omicidio colposo, al momento senza indagati. L'ultimo caso riguardava Marco, bimbo nato il 4 dicembre e morto il 5 gennaio. Ma negli stessi giorni erano deceduti il piccolo Cristian (tra il 3 e il 4 gennaio) e Nicole, morta lo scorso 30 dicembre.

Domani l'autopsia sul neonato morto il 5 gennaio

Il fatto che i decessi siano avvenuti tutti nel giro di una settimana all'interno dello stesso reparto aveva spinto il Ministero della Salute a inviare gli ispettori e i Nas dei carabinieri. Sulle morti sospette indaga anche la Regione Lombardia, che ha istituito una commissione d'inchiesta. In attesa di capire cosa abbia provocato il decesso del quarto neonato, dalla direzione degli Spedali Civili sottolineano come gli altri tre casi non siano legati tra loro, se non per il fatto che i bimbi erano ricoverati tutti nello stesso reparto, essendo tutti prematuri. L'autopsia sul piccolo corpo di Marco, in programma inizialmente oggi, sarà effettuata domani: i risultati potranno fare chiarezza, fornendo le dovute risposte ai genitori del piccolo, desiderosi di conoscere la verità su quanto accaduto al loro bimbo.