in foto: (Immagine di repertorio)

Arrivano buonissime notizie da Brescia, proprio alla Vigilia di Natale. Dopo Nadia, la ragazza di 16 anni che si era allontanata da una casa famiglia di Brescia, è stata ritrovata anche Melania, l'amica e coetanea che si era allontanata proprio assieme a lei, anche se la notizia era trapelata solo in un secondo momento. Lo ha confermato la questura di Brescia a Fanpage.it, spiegando che la giovane, che si trovava a Brescia ospitata da qualcuno che l'aveva tenuta "nascosta", ha ceduto alle benevole "pressioni" fatte dalle forze dell'ordine per convincerla a tornare nella struttura da dove era scappata. Come per Nadia, anche nel suo caso si è trattato di un allontanamento volontario per motivi che non sono stati precisati: dalla questura sottolineano comunque la positiva e rapida soluzione di una vicenda che stava tenendo in apprensione i famigliari della ragazzina e l'intera città.

Nadia era tornata a casa della madre nella serata di ieri

Melania e Nadia si erano allontanate insieme lo scorso 19 dicembre e sono state cercate per giorni dalle forze dell'ordine. Nadia è tornata a casa della madre, a Gavardo, nella serata di ieri, dopo numerosi appelli lanciati dal padre su Facebook. A poche ore di distanza dall'amica – che non aveva saputo fornire informazioni alla polizia in merito alle sorti della sua coetanea – è stata ritrovata anche Melania: "Dopo un pressing generale alla fine sono state raccolte notizie su dove potesse essere ed è stata trovata", hanno spiegato dalla questura. L'intera città di Brescia può così tirare un sospiro di sollievo per una vicenda che si è risolta con un lieto fine consono allo spirito natalizio di questi giorni.