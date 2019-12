Nadia B., la sedicenne scomparsa a Brescia lo scorso 19 dicembre, è tornata a casa. Non nella struttura di Brescia da cui si era allontanata, ma a casa della madre Tatiana, a Gavardo. Non è chiaro perché si sia allontanata, né ancora è chiaro il percorso compiuto dalla giovane: fatto sta che l'adolescente è in buone condizioni di salute, per il sollievo della madre e del padre Fabio, che negli scorsi giorni aveva diffuso vari appelli sui social network, invitando chiunque avesse informazioni a farsi avanti. Nadia era stata cercata a lungo dalla polizia e dai carabinieri a Brescia e nella zona della Valle Sabbia, dove Nadia è cresciuta. Ieri sera la lieta notizia: il padre ha comunicato su Facebook che Nadia era stata ritrovata e in seguito si è saputo che la ragazzina è riuscita a raggiungere da sola l'abitazione della madre.

Ritrovato anche un coetaneo di Nadia scomparso a Calco

La notizia del ritrovamento di Nadia è arrivata nelle stesse ore di un'altra, analoga. Anche Alessandro, il coetaneo di Nadia che si era allontanato dalla sua abitazione a Calco, nel Lecchese, è infatti stato ritrovato e sta bene. Anche in questo caso Alessandro è tornato a casa da solo, riabbracciando i genitori che erano in ansia dalle 14 di sabato: non sono chiari i motivi del suo allontanamento, fatto sta che l'adolescente, come comunicato dalla prefettura di Lecco, è tornato a casa in tempo per festeggiare un sereno Natale con la sua famiglia.