Un uomo di 34 anni, di professione vigile del fuoco, è rimasto ferito questa mattina a Ronco, frazione di Gussago, in provincia di Brescia. Stando quanto ricostruito finora il 34enne stava lavorando sul tetto di un'abitazione, vicino a un comignolo: stava utilizzando una bombola di insetticida in dotazione ai pompieri per eliminare un nido di vespe che aveva ostruito la cappa fumaria. A un certo punto, per cause ancora accertare, la bombola è esplosa. Il botto ha investito in pieno il 34enne, che ha riportato ustioni al viso e agli occhi. L'uomo è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni agli Spedali civili di Brescia, dove è attualmente ricoverato: per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. In attesa di buone notizie sul fronte medico, resta adesso da capire cosa abia provocato l'esplosione della bombola, che contiene al suo interno un gas infiammabile. L'episodio di oggi si aggiunge alla lista, sfortunatamente molto lunga, di incidenti e infortuni sul lavoro in Lombardia. L'ultimo incidente mortale si è verificato lo scorso 18 luglio a Talamona, in Valtellina: un uomo di 55 anni è morto schiacciato da una piccola gru che lui stesso stava manovrando all'interno di un cantiere edile, durante i lavori per la costruzione di una villetta.