Incidente mortale sul lavoro in Valtellina. A perdere la vita questa mattina, attorno alle 8, è stato un uomo di 55 anni, di professione operaio. Era al lavoro all'interno di un cantiere per la costruzione di una villetta a Talamona, in provincia di Sondrio, quando è rimasto vittima di un infortunio che gli è costato la vita. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una piccola gru montata sul cassone di un camion per movimentare carichi pesanti. La gru avrebbe ceduto per cause da accertare, travolgendo l'operaio e uccidendolo praticamente sul colpo. A nulla è servito l'intervento dei soccorritori nel cantiere allestito in via Latteria: il personale del 118, arrivato a bordo di due ambulanze e un'automedica, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Spetterà adesso ai carabinieri di Sondrio e agli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute della Montagna accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Solo due giorni fa, in piazza Duomo a Milano, i sindacati avevano organizzato un presidio dei lavoratori lombardi della filiera delle costruzioni per protestare contro gli infortuni mortali sul lavoro, piaga purtroppo difficile da debellare. L'ultimo incidente mortale in Lombardia è avvenuto appena lo scorso 9 luglio, quando l'allestitore 69enne Luca Lovati, storico collaboratore del pittore milanese Agostino Bonalumi, è morto dopo essere caduto da una scala a Palazzo Reale, a Milano, proprio mentre allestiva la rassegna dedicata a Bonalumi. Le indagini sono ancora in corso, anche se secondo quanto riferito dall'assessore alla Cultura di Milano, Filippo Del Corno, Lovati avrebbe accusato un malore mentre era sulla scala.