in foto: (Immagine di repertorio)

Una bimba di 3 anni è precipitata questo pomeriggio dal balcone di casa a Verdellino di Zingonia, in provincia di Bergamo. Il dramma pochi minuti prima delle 18 in una palazzina in corso Asia, al civico 28. La bimba si trovava in casa, un appartamento al pianterreno del palazzo: sarebbe però caduta per alcuni metri, precipitando in un piccolo viale pedonale che passa tra i garage. Soccorsa dal personale paramedico del 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni sarebbero gravi e la piccola è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Treviglio, che dovranno ricostruire l'accaduto. Non è ancora chiaro se la bimba fosse da sola in casa né come abbia fatto a precipitare dal balcone. La speranza, in ogni caso, è che le sue condizioni possano migliorare al più presto. È il secondo episodio dalla dinamica simile che avviene a Verdellino di Zingonia nel giro di pochi giorni: la scorsa settimana un ragazzo di 21 anni era precipitato dal quarto piano di un palazzo in viale degli Oleandri, in circostanze ancora misteriose. Il giovane era stato ricoverato in gravi condizioni al Giovanni XXIII.