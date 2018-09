Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere precipitato per 12 metri. Il giovane è caduto per cause ancora da accertare dal quarto piano di un palazzo: l'episodio è accaduto in mattinata a Zingonia di Verdellino, in provincia di Bergamo. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima delle 10. Sul posto, al civico 4 di viale degli Oleandri, sono state inviate un'ambulanza e un'automedica: il 21enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale, dove si trova in fin di vita. Spetterà adesso ai carabinieri di Treviglio chiarire i contorni di una vicenda che presenta molte ombre: stando alle prime informazioni trapelate il ragazzo, un cittadino nigeriano, sarebbe precipitato da un balcone la cui serranda è stata trovata abbassata. Al momento non si esclude alcuna pista tra le tre più probabili: una caduta accidentale, un gesto volontario o la conseguenza di un aggressione da parte di un'altra persona.