in foto: Simona Ventura e Niccolò Bettarini

Con un lungo post pubblicato su Instagram, Simona Ventura racconta come ha vissuto l'aggressione al figlio 19enne Niccolò Bettarini. Il giorno in cui il ragazzo è stato picchiato e accoltellato davanti a una discoteca la conduttrice era in viaggio: "Ne ho sempre avuto la consapevolezza, mai la certezza, ma credo che nella vita esista un punto di svolta… Un momento in cui capisci che un ponte è rotto, una strada è senza uscita e ti trovi davanti a un muro. Io quel punto l'ho raggiunto la mattina dell'1 luglio".

Al telefono le è stato comunicato che Niccolò, figlio suo e dell'ex marito Stefano Bettarini, era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. "Sono telefonate che una mamma non vorrebbe e non dovrebbe mai ricevere! Io ne ho sempre avuto il terrore, un po' perché ho vissuto dei drammi tra incidenti stradali dei miei amici e le lacrime dei loro genitori. Mi sono sempre detta che il dolore più grande e innaturale sia perdere un figlio. La telefonata a Gerò Carraro, che si è precipitato al Niguarda, la corsa da Torino a Milano, l'abbraccio in ospedale con Nick e sapere dagli straordinari medici del trauma team (diretto dal prof. Osvaldo Pasqua) che mio figlio non era in pericolo di vita! Il pianto liberatorio, l'arrivo di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la commozione di essere insieme a constatare un miracolo". Nonostante undici coltellate, Niccolò è stato dimesso dall'ospedale milanese dopo cinque giorni di ricovero. "Non saprei dire, ora che so che è andato tutto bene, quali siano le mie emozioni… rabbia, odio, vendetta, gratitudine, felicità. Riesco solo a dire grazie! So solo che la signora morte con la sua falce insanguinata ha dato uno schiaffo alla nostra famiglia, una famiglia allargata (con tutta le sue difficoltà) ma allegra e per bene e che da oggi ha trovato un nuovo ponticello, una nuova strada per restare unita e vivere la vita. Una nuova vita con nuovi colori!", conclude Simona Ventura.