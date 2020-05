in foto: Immagine di repertorio

Il secondo, gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella giornata odierna, mercoledì 6 maggio, mostra come purtroppo con la graduale ripresa delle attività lavorative dopo il lockdown per il coronavirus sia tornata anche una piaga che non si riesce a debellare. Dopo l'operaio che ha perso le dita di una mano a Mornago, nel Varesotto, in provincia di Monza si è registrato un altro grave incidente. È accaduto a Bernareggio, dove un uomo di 53 anni, operaio di una ditta di Milano, è precipitato da circa 7 metri di altezza mentre stava lavorando sul cestello di una gru. L'episodio, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 11.30, soltanto pochi minuti dopo l'infortunio nel Varesotto, in una ditta che si trova in via Monte Grappa.

L'operaio ferito è stato trasportato in ospedale in elicottero

Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza e un elicottero. L'operaio, per la gravità delle ferite, è stato intubato sul posto e trasportato proprio con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverato in condizioni critiche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bernareggio e i carabinieri della compagnia di Vimercate, che dovranno cercare di ricostruire quanto accaduto. Sulla base delle prime informazioni, l'operaio era impegnato assieme alla sua ditta in alcuni lavori di ristrutturazione del capannone in cui si è verificato l'incidente.