in foto: (immagine di repertorio)

Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio, a Crugnola, frazione del comune di Mornago in provincia di Varese. Un uomo di 51 anni, A.C. le sue iniziali, è rimasto incastrato con una mano in un macchinario mentre si trovava nella ditta di tessuti Eusebio, in via Cascina Risaia. L'episodio, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato pochi minuti prima delle ore 11. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'operaio rimasto ferito ha subito la scarnificazione della mano, con una lesione che è arrivata fino al gomito. A seguito dell'infortunio, riporta l'Areu, ha subìto purtroppo l'amputazione delle dita della mano. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese e le sue condizioni sono gravi.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Gallarate

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallarate, cui spetterà ricostruire quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità. La ditta Eusebio, attiva da 60 anni e molto nota nel settore della maglieria e dei filati di qualità, risulta al momento chiusa per via dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus: è possibile che l'operaio stesse lavorando proprio in vista della ripresa dell'attività.