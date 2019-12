in foto: Immagine di repertorio

È di un morto e un ferito grave il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 11 dicembre, sulla Tangenziale Sud di Bergamo, nel territorio di Zanica. Da quanto si apprende, due automobili si sono scontrare, per cause ancora in corso di accertamento: una donna di 42 anni, che si trovava in una delle due vetture, è purtroppo deceduta; i soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Un uomo di 40 anni, invece, è rimasto gravemente ferito: è ricoverato all'ospedale di Seriate. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Un altro tragico incidente stradale, anche questo purtroppo mortale, si è verificato domenica scorsa sull'Autostrada A9, all'altezza di Lomazzo, in provincia di Como. La vittima è un medico di 64 anni, Claudio Zara: alla guida della sua automobile, sarebbe stato colto da un improvviso malore e si sarebbe schiantato contro il guardrail. I soccorsi, seppur tempestivi, si sono purtroppo rivelati inutili. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente, la Polizia Stradale.