in foto: (Immagine di repertorio)

Un tragico schianto sull'autostrada A9, all'altezza dello svincolo di Lomazzo, in provincia di Como, è costato la vita a un medico di 64 anni, Claudio Zara. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 dicembre. L'auto su cui viaggiava ha impattato con violenza contro il guard rail a lato della carreggiata. Nello scontro l'automobilista ha riprotato ferite gravissime. Il 64enne è apparso da subito in pericolo di vita ed è stato trasportato immediatamente all'ospedale di Legnano in codice rosso. Dopo aver combattuto per diverse ore tra la vita e la morte, l'uomo è deceduto nella giornata di ieri, lunedì 9 dicembre.

La dinamica dell'incidente

Da quanto risulta dalle prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato da un improvviso malore che il 64enne avrebbe colpito mentre si trovava alla guida della sua automobile in direzione Milano. Lo hanno confermato i primi rilievi eseguiti dalla polizia stradale. Intorno alle 15 l'automobilista avrebbe perso il controllo della sua Bmw schiantandosi violentemente contro il guard rail. I vigili del fuoco lo hanno poi estratto dall'abitacolo, prima della corsa d'urgenza all'ospedale di Legnano. Claudio Zara era un medico molto stimato e apprezzato, non soltanto a Como. Direttore sanitario della Synlab San Nicolò a partire dal 2012, in passato era stato anche direttore sanitario a Villa Aprica e alla casa di riposo Porta Spinola di Mariano Comense. Al cordoglio della famiglia si unisce quello dei tanti amici e colleghi che piangono una perdita inaspettata e dolorosa.