in foto: Test sierologici nei comuni della Lombardia

In attesa dei dati ufficiali che verranno forniti questo pomeriggio da regione Lombardia, sono trapelati i primi risultati sui test sierologici effettuati a Bergamo, la prima provincia a partire con i prelievi lo scorso 23 aprile: stando a quanto riportato dal Corriere della Sera questa mattina "su 750 campioni di sangue, nel 61% dei casi il test sierologico ha dato esito positivo". Questo significa che i soggetti risultati positivi hanno sviluppato i cosiddetti anticorpi neutralizzanti che indicano quindi il fatto di essere venuto in contatto il coronavirus.

I test sierologici hanno preso il via in Val Seriana con i comuni più colpiti come Nembro e Alzano (500 test sierologici circa tra il 23 e il 24 aprile) per poi raggiungere i centri di Albino, Clusone e Piario (con altri 2.000 prelievi fino a giovedì 30 aprile): dall'inizio della campagna sono dunque 2.500 i test effettuati in sei giorni nella provincia di Bergamo. Ma la percentuale di riferimento sarebbe proprio quella di Nembro e Alzano. Mentre sempre secondo quanto riportato dal Corriere "una percentuale di poco più bassa, tra il 58 e il 59%, starebbe emergendo dalle analisi al Bolognini di Seriate".

Ieri sono stati forniti i primi dati anche per quanto riguarda il personale medico sottoposto a test: solo ieri l'Asst Bergamo Ovest di Treviglio ha effettuato 800 prelievi sul personale nei suoi diversi presidi, tra gli operatori della Asst Papa Giovanni XXIII sono stati effettuati in totale circa mille test. Non sono ancora disponibili i risultati ufficiali, ma stando a fonti citate da l'Eco di Bergamo circa 200 persone sarebbero risultate positive. Queste saranno sottoposte a tampone nei prossimi giorni. Una settantina i test effettuati all’ospedale di Seriate.