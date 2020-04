Una campagna di test sierologici sul personale sanitario di Bergamo è stata avviata a partire dalla scorsa settimana per verificare la diffusione del contagio tra medici e infermieri nel territorio più duramente colpito dall'emergenza coronavirus in Italia.

Test sierologici a medici e infermieri di Bergamo: 200 sono positivi

Tra gli operatori della Asst Papa Giovanni XXIII sono stati effettuati in totale circa mille test. Non sono ancora disponibili i risultati ufficiali, ma stando a fonti citate da l'Eco di Bergamo circa 200 persone sarebbero risultate positive. Queste saranno sottoposte a tampone nei prossimi giorni. Una settantina i test effettuati all’ospedale di Seriate. Le analisi al personale medico sono partite ieri, martedì 28 aprile, nella Asst Bergamo Est, e iniziano oggi, mercoledì 29 aprile, nella Asst Bergamo Ovest. Proseguono anche le verifiche tra i cittadini da parte dell'Ats.

Le stime sulla diffusione dell'epidemia nella Bergamasca

Medici, infermieri e operatori sanitari bergamaschi hanno pagato un prezzo altissimo nella lotta contro la pandemia. Sono 29 i medici che hanno perso la vita in provincia di Bergamo, tra medici di famiglia, specialisti e professionisti al lavoro negli ospedali. Diversi studi hanno concluso che la diffusione del covid-19 sul territorio sia molto più estesa di quanto non dicano i bilanci ufficiali, che confermano a oggi poco più di 11mila contagiati. Nel periodo di picco dell'epidemia la mortalità a Bergamo è stata, secondo l'Istat, del 518 per cento più alta rispetto alla media degli anni precedente. Uno studio pubblicato dal Financial Times indica il territorio bergamasco come quello con il maggior aumento di decessi tra 14 paesi del mondo presi in considerazione.