Domani con l'avvio di altri 33 centri in diversi comuni della Lombardia inizierà a pieno ritmo l'esecuzione dei test sierologici in tutta la regione: entro il 4 maggio tutti i centri individuati per i prelievi ematici saranno attivi così da portare a termine la sperimentazione.

L'annuncio arriva direttamente dall'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera: "In pochi giorni abbiamo attivato 46 centri prelievi presso i quali vengono invitati i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai Medici di Medicina Generale alle ATS e i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle ATS a seguito dell'indagine epidemiologica già prevista ma senza l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2, anch'essi ancora in quarantena fiduciaria". Gallera ha spiegato che contestualmente saranno effettuati anche i prelievi al personale sanitario.

Come funzionano i test sierologici e a cosa servono

"Si tratta di un prelievo di sangue venoso periferico – ha spiegato l'assessore Gallera – che serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus. La ‘call' a questi test viene coordinata dalle Agenzie per la tutela della Salute in collaborazione con le ASST di riferimento in base alle proprie informazioni epidemiologiche oppure su segnalazione del Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di

Libera Scelta".

I centri prelievi attivi e in fase di attivazione in tutta la Lombardia

Nello specifico sono questi i centri e i comuni presso i quali i cittadini potranno recarsi per sottoporsi ai testi sierologici necessari per capire se hanno o meno contratto il virus e se, in caso positivo, possono ottenere la cosiddetta patente d'immunità:

ATS MILANO: Niguarda, Fatebenefratelli, Sacco da domani; Lodi e Codogno già avviati.

ATS BRIANZA: Lecco, Merate, Bellano, Monza, Desio, Vimercate, Carate Brianza e Seveso da domani

ATS INSUBRIA: Como, Mariano Comense, Menaggio da domani; Varese, Tradate e Cittiglio dal 4 maggio; Saronno e Gallarate in fase di definizione.

ATS MONTAGNA: Bormio, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna, Dongo (Distretto Valtellina e Alto Lario); Edolo ed Esine dal 1° maggio (Distretto Valcamonica).

ATS PAVIA: Policlinico San Matteo.

ATS VALPADANA: Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina già avviati; Mantova, Pieve di Coriano da domani; Bozzolo e Castiglione delle Stiviere dal 4 maggio.

ATS BERGAMO: Albino, Alzano Lombardo già avviati; Clusone da domani, Piario dal 30 aprile.

ATS BRESCIA: Brescia, Manerbio, Desenzano, Chiari e Montichiari già avviati.