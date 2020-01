Due amiche unite da un destino tragico. Come Francesca Fantoni, uccisa e ritrovata in un parco di Bedizzole, anche la sua compagna di banco ai tempi della scuola, Elena Lonati, 14 anni fa ha condiviso la stessa tragica sorte. La Lonati è stata infatti uccisa all'età di appena 23 anni nell'estate del 2016, quando il suo corpo venne ritrovato in un sacco di plastica nella chiesa di Santa Maria a Mompiano, paesino in provincia di Brescia. Il destino ha voluto che le due amiche, legate da un legame molto forte nato e sviluppato alle scuole superiori suore Canossiane, "siano state uccise e nascoste quasi nello stesso modo", hanno detto alcune ex compagne delle due al "Giornale di Brescia", che ne ha riportato la notizia.

Francesca picchiata e strangolata, fermato un amico 28enne

Intanto per l'omicidio di Francesca, la 39enne trovata morta ieri mattina – lunedì 27 gennaio -, con il cellulare completamente distrutto, è stato fermato un uomo di 28 anni, Andrea P., amico della donna. Dopo un lungo interrogatorio, i carabinieri ne hanno confermato il fermo per omicidio e sono in attesa della sentenza del gip (giudice per le indagini preliminari) che ne convalidi l'arresto. Secondo quanto emerso, per il momento il ragazzo non avrebbe confessato il crimine. Il corpo della giovane donna era stato rinvenuto con diverse ferite: i primi rilievi – poi confermati – avevano indotto a credere che fosse un omicidio poiché la donna presentava lesioni e segni di strangolamento. Per accertare definitivamente le cause del decesso si dovranno attendere i risultati dell'autopsia.