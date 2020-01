in foto: Francesca Fantoni era scomparsa a Bedizzole, provincia di Brescia

Secondo gli inquirenti Francesca Fantoni è stata uccisa. La donna di 39 anni, scomparsa dalla sua abitazione di Bedizzole, in provincia di Brescia, sabato 25 gennaio e trovata morta questa mattina in un parchetto vicino alla piazza del paese, sarebbe dunque vittima di un omicidio. Ad affermarlo è il sostituto procuratore Marzia Aliatis che si è recata questa mattina proprio sul luogo del ritrovamento del cadavere. Non si conoscono ancora le cause del decesso: insieme con il procuratore sono infatti arrivati anche i carabinieri della scientifica per i primi rilievi sul corpo. Stando a quanto trapelato sembra però che sul cadavere della donna siano state trovate delle ferite, segni la cui natura sarà chiarita in seguito.

Il suo telefono trovato completamente rotto

Di Francesca si erano perse le tracce dalle 19 di sabato 25 gennaio. La donna non era rientrata a casa durante la notte e i famigliari, preoccupati, si erano rivolti alle forze dell'ordine facendo partire le ricerche. A far preoccupare i parenti della 39enne era stato il ritrovamento, avvenuto nella serata di ieri, del suo telefono cellulare: era nella piazza del paese, non lontano dunque da dove poi è stata trovata morta Francesca, completamente rotto. Purtroppo i timori che alla 39enne potesse essere accaduto qualcosa di grave si sono rivelati fondati. Resta adesso da capire cosa sia avvenuto alla 39enne: la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la famiglia e l'intera comunità di Bedizzole.