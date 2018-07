Sono riprese all'alba di oggi le ricerche via terra della ragazzina autistica di 12 anni scomparsa ieri, attorno a mezzogiorno, mentre stava facendo una gita tra i boschi a Serle, in provincia di Brescia. I soccorritori si sono fermati solo per poche ore, ma anche durante la notte le ricerche sono proseguite mediante l'utilizzo di droni per la rilevazione termica e di un elicottero dell'Aeronautica. La bambina, però, sembra essere scomparsa nel nulla: "Non era mai successo che si allontanasse. Forse l'ultima volta quando aveva quattro anni", ha riferito il padre all'agenzia Ansa: la dodicenne è la prima dei suoi quattro figli.

La ragazzina scomparsa era in gita assieme ad altri ragazzini disabili e con gli operatori della Fondazione bresciana assistenza psicodisabili (Fobap) in una zona boschiva nel comune di Serle. A un certo punto, attorno a mezzogiorno, si sarebbe allontanata improvvisamente scomparendo alla vista degli accompagnatori e facendo perdere le proprie tracce. I timori dei soccorritori sono rivolti anche alla conformazione del suolo: nella zona ci sarebbero infatti oltre 20 chilometri di grotte e si teme che la ragazzina possa trovarsi in una di queste cavità naturali. Per cercarla sono impegnate centinaia di persone tra vigili del fuoco, carabinieri, uomini del soccorso alpino, della protezione civile e volontari.