Bambina autistica di 12 anni si perde in provincia di Brescia: in zona 22 chilometri di grotte

Una bambina autistica di 12 anni è scomparsa in una zona boschiva a Serle, in provincia di Brescia. La ragazzina era in gita assieme ad altri bambini, accompagnati dagli animatori di un’associazione. Verso mezzogiorno si sarebbe messa improvvisamente a correre, facendo perdere le sue tracce. I soccorritori sono impegnati da ore: il loro timore è per la conformazione del territorio, in cui si trovano circa 22 chilometri di grotte.