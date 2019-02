in foto: L’incidente (Foto Asaps)

Migliorano le condizioni dei due agenti di polizia rimasti feriti in maniera più seria ieri mattina in un rocambolesco incidente stradale avvenuto a Milano, in piazzale Cadorna. I due poliziotti, entrambi agenti in prova che da pochi giorni erano arrivati a Milano dopo aver terminato il corso effettuato alla scuola di polizia, sono stati travolti dalle loro volanti, a loro volta sbalzate sul marciapiedi del piazzale, all'angolo con via Paleocapa, dall'urto con un autobus Atm della linea 61. L'incidente è avvenuto attorno alle 7 e la dinamica non è ancora chiara: sembra che il conducente del bus, poi a sua volta finito in ospedale in codice verde, abbia accusato un malore mentre si trovava al volante anche se non è escluso che l'uomo possa essere stato distratto dal telefonino. Il suo smartphone è stato sequestrato dalla polizia locale mentre l'autista è stato sottoposto ai test tossicologici. Sequestrate anche le immagini delle telecamere a bordo del bus (vuoto al momento dell'incidente), anche se una probabilmente non funzionava.

Il Sap si scaglia contro chi ha insultato i poliziotti rimasti feriti

Tre in totale i poliziotti feriti dalla pericolosa carambola innescata dall'autobus. I due agenti in prova, due 25enni, sono quelli che hanno riportato le conseguenze peggiori. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda con fratture a entrambe le gambe. Il giovane agente è stato operato e i medici sono riusciti con successo a ridurre le fratture. Il suo collega è stato invece ricoverato al Policlinico per la frattura del malleolo e del bacino: anche le sue condizioni sono in miglioramento. Il terzo poliziotto coinvolto nell'incidente, un 29enne, aveva riportato lesioni più lievi e le sue condizioni fin dall'inizio non avevano destato preoccupazione. Il Sindacato autonomo della polizia ha augurato ai due giovanissimi colleghi di tornare in servizio condannando invece quelli che, appresa la notizia dell'incidente, hanno reagito sui social network con frasi di scherno: "Ricordiamo che questi ragazzi feriti, una volta ripreso il servizio, saranno a disposizione per difendere anche loro. A prescindere dal loro pensiero ignobile contro le divise".