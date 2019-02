Grave incidente nella mattina di domenica 17 febbraio a Milano. Attorno alle 7, per cause da accertare, un autobus Atm della linea 61 ha urtato due volanti della polizia ferme all'angolo tra via Paleocapa e piazzale Cadorna. Le auto sono state scagliate sul marciapiede e hanno travolto tre agenti. Uno di loro è rimasto ferito gravemente: stando a quanto riporta il "Corriere della sera" avrebbe entrambe le gambe fratturate ed è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Meno gravi le condizioni dei suoi colleghi: uno ha riportato una frattura a una gamba mentre il terzo solo contusioni più leggere. In ospedale è finito anche il conducente del bus, soccorso per lo choc in codice verde.

L'autista dell'autobus potrebbe aver avuto un malore alla guida

Si indaga adesso per risalire alle cause dell'incidente. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale che hanno transennato l'area e fatto i rilievi. Una delle ipotesi è che il conducente dell'autobus possa aver avuto un malore mentre era alla guida. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno causato rallentamenti e deviazioni in piazzale Cadorna, importante snodo per quanto riguarda la circolazione stradale a Milano.