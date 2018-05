in foto: Giada Mornelli (Facebook)

C'è anche la 22enne Giada Viola Mornelli tra le vittime del weekend di sangue sulle strade lombarde. La ragazza, che abitava a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, assieme alla sua famiglia, è morta ieri a seguito di un incidente avvenuto sabato sera sulla strada provinciale tra Lecco e Ballabio. Giada era su una Opel Adam assieme a una sua amica e coetanea, anche lei di Pozzuolo, e a un amico di due anni più grande, che era alla guida dell'auto. Giada sedeva davanti, al posto del passeggero. All'altezza di un tornante il guidatore ha perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare, schiantandosi contro un muretto in pietra. Gli airbag hanno protetto il conducente e l'amica di Giada, ma non la giovane, che probabilmente – ma sono ancora in corso verifiche – al momento dello schianto non indossava la cintura di sicurezza.

Le condizioni della 22enne sono subito apparse le più gravi agli occhi dei soccorritori. Giada è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Lecco, dove è stata ricoverata nel reparto di Neurorianimazione. Ieri pomeriggio, purtroppo, la ragazza ha smesso di vivere. I famigliari hanno autorizzato l'espianto degli organi. Choc nel paese in cui Giada abitava. La ragazza da poco aveva iniziato a lavorare in un bar a Pozzuolo, dove viveva con il papà, la mamma e una sorella più piccola. Sui social in tanti hanno scritto messaggi di cordoglio per la giovane: "Si vive a 100 all ora per far quadrare sempre tutto nella vita… Quando ci si dovrebbe soffermare a viversi ogni istante dicendo anche dei NO! – ha scritto un'amica della ragazza – Esser un po egoisti per la propria persona e sopratutto per la propria vita, perché essa e solo una, cara Giada Viola Mornelli hai lasciato un grande vuoto… R.I.P ti vogliamo bene piccola stellina". Il conducente dell'auto, fuori pericolo assieme all'altra amica di Giada, è adesso accusato di omicidio stradale: si attendono i risultati dei test alcolemici e tossicologici.