in foto: Immagine di repertorio

Due gravi incidenti in Lombardia, uno in provincia di Varese, l’altro in provincia di Lecco. In totale tre morti, tra cui una giovane di 22 anni. Un incidente stradale avvenuto in serata sul raccordo autostradale Gazzada-Varese, sulla strada statale 707, ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre tre. Il conducente di un’autovettura avrebbe perso il controllo del suo veicolo, ribaltandosi, per cause ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto con l’uso di cesoia-divaricatore tre dei cinque occupanti della vettura che sono poi soccorsi dal personale sanitario. Due persone hanno invece perso la vita nell’impatto. Per permettere ai soccorsi di intervenire la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Altro tragico incidente per una giovane di 22 anni, residente del milanese, che è morta in serata in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri notte – tra sabato e domenica – fra Ballabio (Lecco) e Lecco, lungo la provinciale 62. Altri due ragazzi che viaggiavano con lei sono rimasti gravemente feriti. L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega il capoluogo alla Valsassina. L’auto, una Opel Adam, viaggiava in discesa quando è finita fuori strada per cause ancora da accertare, schiantandosi contro un muro. Il giovane che si trovava alla guida, originario della provincia di Monza e Brianza, e un’altra ragazza sono rimasti feriti in maniera seria. La 22enne è stata invece ricoverata in condizioni disperate e questa sera, dopo meno di 24 ore, è deceduta. È stata disposta la donazione dei suoi organi.