Due persone sono rimaste leggermente ferite in un incidente stradale avvenuto in piazza della Repubblica, a Milano. L'episodio è avvenuto attorno alle 11, come riporta l'Azienda regionale emergenza. I due feriti hanno 27 e 31 anni: uno di loro è un carabiniere. Perché, a rendere particolare l'incidente, è il fatto che una delle due vetture coinvolte sia stata proprio una gazzella dell'Arma. L'auto dei militari, secondo quanto accertato, stava svolgendo un intervento d'urgenza e aveva i lampeggianti accesi. Ha attraversato l'incrocio e si è andata a schiantare contro un furgone che proveniva da una traversa della piazza. L'impatto è stato inevitabile: oltre a uno dei militari, l'altra persona rimasta ferita è il conducente del furgone. Nessuno dei due è fortunatamente in gravi condizioni: entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 in codice verde. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi: un tratto di piazza della Repubblica è rimasto chiuso al traffico, con importanti ripercussioni sul traffico cittadino.

Nelle stesse ore un suv è finito contro un ristorante in Porta Ticinese

Nelle stesse ore in un'altra zona di Milano, corso di Porta Ticinese, si è verificato un altro incidente che poteva avere conseguenze molto pesanti: un suv, dopo essersi scontrato di striscio contro un tram della linea 3, è finito contro la vetrina di un ristorante sushi all you can eat. Quattro i feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni: per fortuna in quel momento il ristorante era chiuso.