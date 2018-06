in foto: Il suv ha sfondato una vetrina del ristorante di sushi all you can eat (Foto della pagina "Parcheggio selvaggio e incidenti stradali a Milano", via Facebook)

Paura questa mattina a Milano in corso di Porto Ticinese, nel pieno centro della città. Un'auto, un grosso suv Bmw di colore nero, dopo aver urtato di striscio un tram che proveniva dalla direzione opposta è finito contro il dehors di un noto ristorante di sushi "all you can eat". L'incidente, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 11. Quattro le persone coinvolte: tre donne di 25, 52 e 72 anni e un uomo di 64 anni. Non si conoscono ancora nel dettaglio le loro condizioni: uno dei feriti sarebbe stato soccorso in codice giallo – le sue condizioni sarebbero dunque serie, ma non sarebbe in pericolo di vita – mentre gli altri feriti sarebbero stati soccorsi in codice verde dai paramedici del 118, intervenuti a bordo di tre ambulanze. Due di loro sono stati trasportati agli ospedali San Carlo e San Paolo.

Ancora da accertare nei dettagli la dinamica dell'incidente, su cui indagano gli agenti della polizia locale, giunti sul posto. Sono comunque evidenti i segni dell'impatto tra la grossa vettura e il tram. Da una foto, diffusa su Facebook dalla pagina "Parcheggio selvaggio e incidenti stradali a Milano", si intuisce la potenziale gravità dell'episodio: se l'incidente fosse avvenuto all'orario di pranzo, quando il ristorante Kazan (con diverse sedi in città) è solitamente pieno di clienti e la strada, a due passi dalle "Colonne di San Lorenzo", molto affollata, si sarebbe potuta verificare una strage. Resta anche da capire se il suv avesse il permesso di percorrere corso di Porta Ticinese, una strada che è a traffico limitato.