in foto: Area C a Milano

Era nata come una "congestion charge", un modo per ridurre l'afflusso di auto nel centro di Milano. Ma gli ultimi dati su Area C, ossia la zona a traffico limitato nella cerchia dei bastioni che ha sostituito l'Ecopass di morattiana memoria (fu introdotto nel 2008 dalla sindaca Letizia Moratti), dicono che in realtà gli incassi – e di conseguenza le vetture che entrano nella Ztl pagando la tariffa base di 5 euro al giorno – aumentano. Secondo il bilancio di previsione 2020, infatti, il Comune di Milano incasserà, per il 2019, 34 milioni di euro, con un incremento di 4 milioni rispetto al dato del 2016.

Questi dati hanno indotto il consigliere comunale del Partito democratico Carlo Monguzzi, presidente della commissione Ambiente, a una riflessione: "È un pessimo segnale – ha dichiarato Monguzzi – Area C non doveva essere un bancomat ma servire a disincentivare le auto a entrare. Per un po' ha funzionato, ora dà segni di inversione di tendenza". In realtà è da anni, secondo i dati resi noti dall'amministrazione comunale, che gli incassi di Area C (e dunque le auto che la varcano) aumentano: nel 2016 erano stati 29,7 milioni di euro, nel 2017 29,8 milioni e nel 2018 32,9 milioni.

La proposta di Monguzzi è destinata a scatenare un dibattito

Davanti a questa situazione, e considerando anche la questione dell'inquinamento atmosferico che attanaglia ormai da anni il capoluogo lombardo – a Milano nell'ultimo decennio i valori dello smog sono stati fuorilegge per quasi 900 giorni, ha fotografato l'ultimo rapporto Mal'aria di Legambiente – il consigliere Monguzzi ha avanzato una proposta: "È utile quindi aumentare il ticket, o meglio ancora chiudere il centro alle auto come fu fatto nel 1985″. Una soluzione che di sicuro non mancherà di scatenare polemiche: a Milano il tema della mobilità privata è molto sentito e alcuni mesi fa è nato in città anche uno schieramento, "MuoverMi – Progetto di Lista Civica per Milano 2021", che tra le sue priorità ha proprio la difesa della libertà di movimento da parte dei cittadini. Posizioni che hanno spinto la stampa a etichettare la lista civica (che si schiera col centrodestra e contro l'attuale sindaco Sala) come il "partito degli automobilisti".