Più 4 milioni di euro previsti nel 2020 rispetto a quattro anni fa. Crescono a Milano gli incassi agli ingressi in Area C, la zona a traffico limitato nel centro cittadino. I pedaggi pagati dagli automobilisti per accedere alla cerchia dei bastioni contribuiscono a riempire le casse comunali con introiti in crescita. Secondo il bilancio di previsione 2020 Palazzo Marino incasserà 34 milioni dai proventi della ztl di Area C, per un aumento di 4 milioni rispetto al dato del 2016.

Area C, incassi in crescita da 4 anni

I dati resi noti dall'amministrazione riguardano la crescita nei pagamenti incassati per Area C negli ultimi 4 anni. Nel 2016 infatti, gli incassi erano arrivati 29,7 milioni di euro. Nel anni successivi avevano continuato a crescere: 29,8 milioni nel 2017, 32,9 milioni nel 2018 e nel 2019, stando a quanto riferito da Atm, a 34,5 milioni. Il Comune stima di confermare i valori ottenuti l'anno scorso anche nel 2020, inserendo nel Bilancio di Previsione 34 milioni alla voce ‘proventi da Area C'.

Granelli: A Milano traffico in crescita

"A Milano c'è molto traffico, rispetto al totale dei veicoli circolanti in proporzione è sempre meno ma c'è un tema di traffico generale che aumenta – ha detto l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, a margine della commissione bilancio relativa al suo settore -, e quindi dal punto di vista dei numeri assoluti c'è un incremento dei pagamenti".

Previsto calo delle multe

Il settore dei trasporti vale il 34 per cento nel bilancio di previsione 2020 del Comune alla voce spese correnti, per un totale di 985 mln. Circa un terzo della spesa del Comune va quindi alla mobilità . Prevista anche una diminuzione delle multe per infrazioni al codice della strada che passano da 293 milioni a 285 milioni.