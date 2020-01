in foto: Immagine di repertorio

Quasi 900 giorni di aria inquinata fuorilegge negli ultimi dieci anni. I cittadini milanesi nell'ultimo decennio hanno respirato aria inquinata per quasi 2 anni e mezzo. A dirlo è dossier Mal’aria curato da Legambiente che fotografa la qualità dell’aria analizzando i trend degli ultimi anni. Nel 2019 Milano è al secondo posto in Italia per numero di giorni di superamento dei livelli di Pm10 in almeno una centralina, 72 giorni in totale. Nella top25 nazionale, ci sono diverse città lombarde.

Milano, aria inquinata per due anni e mezzo negli ultimi dieci: nel 2019 72 giorni di sforamento

"Dall’inizio del 2020 in diverse città lombarde si sono già registrati dai 15 ai 19 giorni consecutivi di superamento dei limiti di legge e, dopo una breve pausa con un’aria migliorata a seguito delle precipitazioni nello scorso weekend, i parametri sono tornati inesorabilmente a salire dalla giornata di ieri, facendoci ripiombare nell’emergenza – spiega Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. Di fronte all’emergenza non sono venute risposte chiare ma solo provvedimenti ‘stop and go'. Senza tavoli di coordinamento sovra-regionali, le azioni spot messe in campo dalle singole amministrazioni comunali risultano inutili a contrastare una situazione cronica che caratterizza tutto il bacino padano e che necessita di interventi strutturali su più livelli: mobilità, edilizia, agricoltura".

Legambiente: smog è un'emergenza tutto l'anno

"Se nella stagione fredda a preoccupare sono le concentrazioni di polveri sottili, anche i mesi estivi non sono esenti da condizioni che rendono l’aria malsana – conclude Barbara Meggetto –. Una situazione che saremo costretti ad affrontare tra qualche mese. Non è con la chiusura dell’inverno che sparirà l’inquinamento atmosferico, l’estate porterà con sé un altro carico di inquinanti che dobbiamo imparare a conoscere per proteggere la salute dei cittadini".