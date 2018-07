in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 74 anni è morto all'alba di oggi ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco dopo le 6 in via Monte Cervino. Non è ancora chiara la dinamica, anche se pare che l'uomo abbia fatto tutto da solo: il 74enne avrebbe perso il controllo della sua auto, una Fiat Multipla, forse a causa di un malore improvviso. La vettura, fuori controllo, si è schiantata contro un albero. Per il 74enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Quando sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Monza, hanno trovato a pochi metri dall'auto il cane della vittima. L'animale, uscito miracolosamente illeso dall'incidente, è rimasto a vegliare il suo padrone fino all'arrivo dei soccorsi. Dopo essere stato calmato il cane è stato affidato ai famigliari della vittima, giunti sul luogo dell'incidente.

Sempre ad Arcore pochi giorni fa un altro cane aveva salvato la sua padrona

Sempre ad Arcore pochi giorni fa un altro cane era finito al centro delle cronache. Anche in quel caso l'animale, una bassotta, aveva assistito a un incidente che aveva coinvolto la sua padrona, un'insegnante di liceo. La donna era stata investita da un'auto, riportando la frattura di tibia e perone: la sua bassotta, Anita, è corsa verso casa abbaiando per attirare l'attenzione. I suoi latrati hanno richiamato la cognata della professoressa, che si è riversata in strada e, dopo aver visto la donna ferita, ha subito chiamato i soccorsi.