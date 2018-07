in foto: Immagine di repertorio

È stata investita da un'automobile ma ora sta bene grazie al suo cane, che quando l'ha vista in difficoltà è corso immediatamente a chiedere aiuto. Una professoressa di un liceo di Mantova stava portando a spasso proprio il suo cane, Anita, una bassotta di 4 anni, in via Papina ad Arcore, provincia di Monza e Brianza, dove vive, quando è stata improvvisamente investita da un'automobile: la dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Anita, quando ha visto la sua padrona a terra, è corsa subito verso casa e ha cominciato ad abbaiare per chiedere aiuto.

E infatti, i latrati della cagnolina hanno attirato l'attenzione della cognata della professoressa, che ha capito che qualcosa non andava ed è scesa in strada, vedendo la donna riversa sull'asfalto. La professoressa è stata soccorsa da due passanti, che le hanno fornito le prime cure in attesa dei sanitari del 118, che giunti sul posto hanno poi trasportato la donna all'ospedale di Vimercate, dove il personale medico le ha riscontrato la frattura di tibia e perone. Ancora da chiarire, come detto, la dinamica dell'incidente nel quale la donna è rimasta ferita.