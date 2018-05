in foto: Antonio Rognoni

L'ex direttore generale di Infrastrutture lombarde (Ilspa), Antonio Rognoni, è stato condannato a tre anni di carcere dal tribunale di Milano. Rognoni era imputato assieme ad altre 25 persone e a due società con l'accusa di aver pilotato una serie di appalti, alcuni riguardanti l'assistenza legale e tecnica-amministrativa legati all'Expo di Milano. Per l'ex dg di Ilspa, partecipata della Regione che si occupa dei grandi appalti, l'accusa aveva chiesto sette anni e cinque mesi di carcere. I giudici della X sezione penale del tribunale di Milano hanno però ridimensionato le accuse a suo carico, condannandolo per il solo reato di turbata libertà nella scelta del contraente: cadute le accuse di associazione a delinquere, falso e truffa che erano contestate a diversi imputati.

L'arresto nel 2014

Rognoni era stato arrestato nel marzo del 2014: secondo gli inquirenti alcuni manager di quella che era una delle principali centrali degli appalti della Regione (che recentemente è finita nel mirino del nuovo presidente della Lombardia, Attilio Fontana, assieme ad altre società partecipate), avevano pilotato numerose gare pubbliche, fin dal 2008. Tra gli appalti finiti nel mirino degli inquirenti anche quello da 210 milioni per l'ampliamento dell'ospedale San Gerardo di Monza, che nell'ottobre del 2015 aveva portato a un ampliamento dell'inchiesta con ulteriori indagati: il collegio dei giudici, presieduto da Maria Rosa Busacca, ha però stabilito che quell'appalto non fu pilotato. Oltre a Rognoni, sono stati condannati anche l'ex capo ufficio gare di Ilspa, Pierpaolo Perez (condannato a due anni, era stato arrestato nel 2014 assieme a Rognoni), l'ex colonnello del Ros, Giuseppe De Donno (un anno) e gli avvocati Fabrizio Magrì (un anno e sei mesi), Carmen Leo (un anno e otto mesi), Giorgia Romitelli (un anno). Altri 15 imputati, tra cui le due società finite a processo per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, sono stati assolti: tra questi l'ingegnere Salvatore Primerano (scoppiato in lacrime alla lettura della sentenza, era stato ai domiciliari per tre mesi) ed Erika Daccò, figlia del faccendiere Pierangelo già coinvolto nello scandalo della Fondazione Maugeri.

A luglio 2016 l'altra condanna per Rognoni

I giudici hanno deciso una provvisionale per complessivi 100mila euro circa per le parti civili: Regione Lombardia, Ilspa e Concessioni Autostradali Lombarde, società quest'ultima di cui Rognoni era amministratore al momento del suo arresto, nel 2014. Per l'ex dg di Ilspa si tratta della seconda condanna: nel luglio del 2016 Rognoni era stato condannato in primo grado a due anni e due mesi con le accuse di corruzione, turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio, nell'ambito del cosiddetto scandalo della "cupola degli appalti" legato a Expo. Rognoni era stato il solo degli indagati della "cupola" a decidere di andare a processo (gli altri hanno patteggiato) ed era stato condannato in realtà per vicende legate non all'Expo, ma alla Città della salute (progetto di riqualificazione dell'area ex Falck a Sesto San Giovanni). Ma l'Esposizione universale continua a comparire tra gli incubi di Rognoni: il manager è infatti uno degli imputati al processo sull'appalto della Piastra dei Servizi dell'Expo, che vede imputato (per falso ideologico e materiale) anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala.