Di giorno lavora in una stazione di servizio di Casalmaiocco, nel Lodigiano, la sera studia informatica ai corsi serali dell'istituto Alessandro Volta di Lodi. Ma la vita di Angel Micael Vargas Fernandez, 20 anni, è cambiata radicalmente dalla mattina del 14 settembre. Quando ha visto un bambino di quattro anni appeso al balcone del secondo piano di un palazzo, proprio di fronte alla pompa di benzina, che stava per precipitare.

Il ventenne è corso sotto al balcone, è salito sul tetto di un furgone lì posteggiato per provare a raggiungere il piccolo. In quel momento il bimbo è caduto, ma Angel si è buttato ed è riuscito a prenderlo al volo. Entrambi sono finiti sull’asfalto, ma il ragazzo con il proprio corpo ha attutito la caduta del bambino, salvandogli la vita. Alla fine era stato medicato in ospedale con contusioni e lievi abrasioni, dopo essere scoppiato in lacrime per la gioia e la tensione. Per il suo coraggio, Angel, cittadino argentino con mamma peruviana, da 12 anni in Italia, è stato premiato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il suo coraggioso intervento in soccorso di un bambino di 4 anni che stava precipitando da un balcone di un edificio".

Onorificenze anche per Samba Diagne, Angelo Pessina e Francesco Defendi

In totale sono otto i cittadini lombardi tra i trentadue premiati dal Capo dello Stato al Quirinale. Tra loro c'è Samba Diagne, 5o anni, che nel settembre 2019 è intervenuto in soccorso del caporalmaggiore dell’esercito Matteo Toia, aggredito con delle forbici e ferito da Mohamad Fathe in Piazza Duca d’Aosta a Milano. Mentre l’aggressore cercava di darsi alla fuga, Samba è riuscito a fermarlo e disarmarlo. Premiati anche Angelo Pessina, 57 anni e Francesco Defendi, 55 anni, bergamaschi, intervenuti in soccorso dei passeggeri del velivolo privato che, nel settembre 2019, è precipitato a Orio al Serio. Nello schianto morirono il pilota, Stefano Mecca, e la figlia Marzia. L'intervento dei due uomini permise di salvare le altre due figlie, Chiara e Silvia.

Onorificenze sono andate anche a Alessandra Rosa Albertini, 68enne di Pavia, dal 2012 direttrice del dipartimento di Biologia e Biotecnologie allo "Spallanzani" di Pavia, che ha donato all’università 250mila euro da utilizzare per cofinanziare le posizioni di ricercatori. Suor Gabriella Bottani, 55 anni, per anni in missione in Brasile, per il suo impegno contro la tratta di esseri umani. Elisabetta Cipollone, 57 anni, milanese, premiata "per il suo encomiabile impegno, in memoria del figlio Andrea, per garantire l’accesso all’acqua potabile in Paesi disagiati". Paolo Pocobelli, 48 anni, milanese appassionato di volo, a 22 anni di età, durante un lancio con il paracadute, ha subito un incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Non ha mai rinunciato al sogno di volare: è stato il primo paraplegico in Italia ad ottenere tutte le licenze di volo (sportiva, privata e commerciale) e, nel 1993, ha fondato l’Associazione "Ali per tutti" per permettere ai portatori di handicap di prendere il brevetto per guidare velivoli ultraleggeri o di aviazione generale con piccole modifiche strutturali.