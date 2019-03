Stessa storia, stesso copione, a cinque giorni di distanza dal precedente episodio: ancora paura nella metropolitana di Milano, dove questo pomeriggio un treno della linea M1 ha bruscamente frenato, alla stazione di Cadorna: nove persone, tra cui due bambini di 1 e 8 anni, sono rimaste ferite, come rende noto l'Areu, l'Aziende regionale emergenza urgenza. I feriti sono stati trasportati tutti in ospedale: per fortuna sono in condizioni giudicate non gravi. Come informa Atm – l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano – la circolazione è stata sospesa tra Pagano e Cairoli per permettere i soccorsi: sono stati avviati dei bus sostitutivi per ovviare al disagio. Soltanto da poco, l'azienda ha informato che la circolazione sulla linea M1 sta cominciando a tornare alla normalità.

Come detto, una scena già vista. Soltanto il 4 marzo, cinque giorni fa, un episodio analogo aveva invece coinvolto la linea verde M2: tra le fermate di Caiazzo e Cimiano, in direzione di Abbiategrasso, un convoglio aveva bruscamente frenato, provocando il ferimento di cinque passeggeri: tante le persone che, dopo la brusca interruzione della circolazione, sono cadute al suolo. Anche in quell'occasione i feriti non hanno riportato gravi conseguenze e la circolazione è stata interrotta per permettere ai soccorritori di intervenire.