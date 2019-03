in foto: Immagine di repertorio

In tutta la Lombardia è scattata l'allerta meteo per le forti raffiche di vento. Sul sito della Protezione civile regionale è apparso un bollettino valido per tutta la giornata di oggi, lunedì 11 marzo: a causare il vento è una fredda depressione proveniente dal Nord Europa che determinerà un "generale rinforzo del vento a tutte le quote, con tendenza a disporsi da Nord: forte in montagna, moderato a tratti forte sulla Pianura". Se in alcune province, ad esempio a Como, le raffiche hanno raggiunto velocità di 100 chilometri orari, anche a Milano e nel Milanese il vento soffia ad alte velocità, toccando punte di 70 chilometri orari. Il codice di allerta in tutte le zone omogenee in cui è ripartita la Lombardia è il giallo, equivalente a un rischio moderato.

Le forti raffiche di vento dovrebbero attenuarsi in serata

A Milano sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per danni dovuti alle forti raffiche di vento: si segnalano piante cadute dai balconi, cartelloni pubblicitari caduti e anche un capannone scoperchiato a San Giuliano Milanese. Non ci sono stati, almeno al momento, feriti. Il forte vento, stando alle previsioni meteo, dovrebbe attenuarsi in serata. La protezione civile regionale ha chiesto a tutti i sistemi locali di prestare massima attenzione ai possibili effetti del vento sul territorio: caduta di alberi, cartelloni stradali e pubblicitari e ponteggi.