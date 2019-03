in foto: Immagine di repertorio

La città di Como si è svegliata questa mattina avvolta da fortissime raffiche di vento che si stanno via via intensificando con il passare delle ore. In particolare secondo quanto riportato dagli esperti meteorologi è sul Lario che i venti hanno raggiunto anche 100 chilometri orari, mentre a Como-Sagnino ci sono state raffiche anche di 90 all'ora. Per questo la protezione civile della regione Lombarda ha diramato a partire da questa mattina, lunedì 11 marzo, e fino alle 6 di martedì 12 marzo un'allerta meteo di codice giallo, ovvero di livello due su quattro, considerata di criticità ordinaria. La situazione dovrebbe secondo previsioni per i prossimi giorni rientrare già da domani, con l'arrivo di una gelata che porterà un brusco calo delle temperature minime ma riparerà le zone dal vento. Mercoledì 13 marzo invece dopo una nuova gelata al mattino, le temperature ritorneranno nella media stagionale.

Intanto la Regione raccomanda ai presidi territoriale di prestare attenzione agli effetti delle forti raffiche come l'eventuale crollo d’impalcature, cartelloni, alberi in particolare nelle zone in cui potrebbero essere coinvolte strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici. Attenzione alta anche per la possibilità di incendi boschivi che con l’intensificarsi del vento e l'assenza di precipitazioni potrebbe pericolosamente presentarsi.

Per contattare la Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all'indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it