La protezione civile della Lombardia ha diramato un bollettino di allerta gialla per il rischio di vento forte e abbondanti precipitazioni sui rilievi nord-occidentali e sulla pianura orientale. L'allerta maltempo è attiva dalle ore 12 di martedì 12 novembre alle ore 6 di mercoledì 13. A rischio soprattutto Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine, Lario e Prealpi sia orientali occidentali per possibili raffiche di vento forte (velocità medie orarie mediamente tra 20 e 50 chilometri) e nubifragi. Rovesci e vento anche sull'alta e bassa pianura orientale.

Allerta meteo gialla in Lombardia: attese raffiche di vento forte e precipitazioni

Nella serata di martedì 12 novembre sono previste precipitazioni diffuse sulla bassa pianura e i settori centro orientali, dove andranno ad intensificarsi in serata, altrove sparse o assenti. Attese piogge tra 5 e 40 millimetri in 24 ore. Fino al tardo pomeriggio neve a quota 1500 metri, poi in abbassamento in serata, attorno ai 1100 metri. Le piogge proseguiranno fino alla mattina di mercoledì 13 novembre. Venti in serata in rinforzo dai quadranti settentrionali, in particolare su Alpi e Prealpi Occidentali, a quote tra i 700 e i 1500 metri circa.

Neve e forte, chiuso un tratto della Statale 36 dello Spluga a Madesimo

Madesimo, in provincia di Sondrio, questa mattina si è svegliato sotto una coltre di oltre 40 centimetri di neve. La fitta nevicata e le raffiche di vento hanno costretto l'Anas a chiudere un tratto della strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Il tratto è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni dal chilometro 140 al chilometro 149. È chiuso anche il Passo dello Spluga. Sul posto sono al lavoro i mezzi spazzaneve che stanno cercando di liberare la carreggiata.