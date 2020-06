in foto: Il Seveso esondato (Archivio)

Passa da gialla ad arancione l'allerta meteo diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia su Milano. Ma l'allarme si sposta dalla giornata di oggi, quando erano previsti temporali che però al momento sono stati scongiurati, alla mezzanotte. L'avviso di criticità arancione (moderata, livello tre su quattro) riguarda rischi idraulico, idrogeologico e per temporali forti ed è dovuto al residuo di una perturbazione che permane sul bacino idraulico di Milano e che potrebbe determinare fenomeni intensi e persistenti anche nella giornata di domani, domenica 7 giugno.

Sotto i riflettori, come sempre accade in caso di pioggia intensa, i fiumi Seveso e Lambro. Il Comune di Milano attiverà il Coc (Centro operativo comunale) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due corsi d'acqua e del radar, oltre ad allertare le squadre di Polizia locale, Protezione civile e Mm servizi idrici per eventuali interventi d'emergenza.

La pioggia in arrivo dalla serata di sabato

La giornata odierna è iniziata all'insegna del sole. Graduallmente tuttavia in cielo si è assistito alla formazione di nuvole minacciose, che si sono intensificate man mano col passare delle ore. Le prime precipitazioni sono attese a partire dalla serata di oggi: saranno possibili anche temporali. Ma è domani che il maltempo si concentrerà sul capoluogo lombardo, come testimoniato anche dall'ultima allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale.

Maltempo su tutta la Lombardia

Tra le 2 e le 5 di domani, domenica 7 giugno, secondo le previsioni della protezione civile potranno esserci i primi rovesci o temporali sui settori occidentali della Lombardia. Dal mattino di domani le piogge si estenderanno "sui restanti rilievi e sulla pianura centro-occidentale, con temporali di forte intensità più probabili su Nordovest, fascia prealpina e pianura occidentale; alta probabilità di fenomeni intensi anche sulla parte occidentale della Valtellina. Le precipitazioni – prosegue il bollettino della protezione civile – saranno comunque persistenti per tutta la giornata, con temporanee intensificazioni nelle ore centrali dovute ai fenomeni temporaleschi, in particolare tra le ore 9 e le ore 21". I venti saranno moderati su tutta la regione, con maggiori rinforzi sulla pianura meridionale e l'Appennino pavese, sempre tra le ore 9 e le ore 21: saranno possibili raffiche comprese tra 30 e 50 km/h in pianura e tra i 50 e 70 km/h in Appennino.