Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Alessandro Fiori, il 33enne cremonese scomparso a Istanbul da circa due settimane. Il cellulare e il portafogli dell'uomo sarebbero stati trovati lo scorso 13 marzo in un cestino della spazzatura della città turca. Fiori era atterrato a Istanbul il giorno prima, dopo aver preso un volo dall'aeroporto di Milano Linate. L'uomo, che lavora come rappresentante commerciale di una multinazionale che si occupa di trattamento e depurazione delle acque, secondo i genitori era solito organizzare viaggi last minute, cosa che aveva già fatto in Medio Oriente. Il padre del 33enne, Eligio, è il presidente del Rotary club di Soncino, piccolo paese del Cremonese di cui Alessandro è originario, anche se il 33enne vive e lavora a Milano. Adesso il genitore di Alessandro è in Turchia, deciso a non rientrare in Italia fino a quando non avrà notizie certe sul figlio: per trovarlo ha partecipato anche a un programma televisivo turco, "Muge Anli Ile Tatli Sert", corrispondente alla nostrana "Chi l'ha visto?".

Alessandro è stato visto per l'ultima volta il 14 marzo: il giallo del prelievo al bancomat

Proprio da alcune segnalazioni al programma sono arrivate informazioni utili a capire cosa sia successo ad Alessandro. Il 33enne sarebbe stato visto subito dopo il suo arrivo all'hotel Sultanhamet, un albergo vicino alla Moschea Blu, nella zona più turistica della città, e poi su un taxi che l'avrebbe portato nel centro storico. Nell'hotel gli inquirenti turchi hanno trovato la valigia dell'italiano, mentre cellulare e portafogli sarebbero stati trovati come scritto in un cestino della spazzatura. Il giorno successivo al ritrovamento, mercoledì 14 marzo, Alessandro è stato immortalato da una telecamera in due locali del centro storico di Istanbul: è l'ultimo avvistamento del 33enne. Ad accrescere il mistero anche il fatto che il conto corrente dell'italiano sia stato svuotato: da un Bancomat sarebbe stata prelevata infatti la quantità massima di soldi. A seguire il caso della scomparsa di Alessandro Fiori sono sia le autorità italiane sia quelle turche: anche la Farnesina segue gli sviluppi della vicenda.