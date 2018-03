in foto: Alessandro Fiori, 33enne residente in provincia di Cremona, è scomparso in Turchia

Alessandro Fiori, residente a Soncino, provincia di Cremona, ha preso un volo per Istanbul due settimane fa. Da allora di lui non si sa più nulla. I genitori si sono recati in Turchia per cercarlo ma, dopo l'esito negativo della spedizione, sono tornati in Italia e hanno denunciato la scomparsa di loro figlio ai carabinieri. Le ricerche, scattate dopo la segnalazione, coinvolgono Europol e Interpol. "Il consolato generale di Istanbul segue fin dal primo momento e con la massima attenzione il caso”, fa sapere il ministero degli Esteri. Il caso del 33enne è stato trattato nel corso della trasmissione turca Muge Anli Ile Tatli Sert, una sorta di Chi l'ha visto? . Fiori, riporta la Provincia di Cremona,è figlio del presidente del Rotary di Soncino Eligio Fiori. Sempre secondo il quotidiano locale il ragazzo ha iniziato a lavorare con una multinazionale che si occupa di depurazione a livello internazionale dopo gli studi universitari fatti a Milano.

Le ultime tracce risalgono a tredici giorni fa. Ha preso sicuramente un volo in partenza da Linate e diretto a Istambul e sicuramente è sbarcato nella Capitale turca. Il padre ha lanciato un appello nel corso della trasmissione tv turca, ma per ora nessun possibile testimone si è fatto avanti. Alessandro parlava inglese e aveva già compiuto viaggi in Oriente.