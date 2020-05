in foto: (Immagine di repertorio)

Un tragico incidente: il trattore che si muove per cause da accertare e che lo investe. Così un uomo di 67 anni, di professione agricoltore, è rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi, sabato 9 maggio, a Verolavecchia, in provincia di Brescia. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 10.30 in un appezzamento di terra che si trova in strada Cascina Madonnina. È lì che, in pochi minuti, sono arrivati i soccorsi: il personale del 118 è giunto a bordo di due ambulanze, mentre dagli Spedali Civili di Brescia si è levato in volo un elicottero. Assieme al personale paramedico sono intervenuti anche i carabinieri.

L'agricoltore è ricoverato in gravi condizioni agli Spedali civili di Brescia

Le condizioni dell'agricoltore sono apparse subito critiche. La gravità dei traumi da schiacciamento riportati ha comportato il trasporto dell'uomo con l'elisoccorso, in codice rosso, agli Spedali civili, dove adesso il 67enne è ricoverato in gravi condizioni. Stando a quanto riportato l'uomo non sarebbe però fortunatamente in pericolo di vita. Spetterà adesso ai carabinieri di Verolanuova ricostruire quanto accaduto: la dinamica dell'incidente non è ancora chiara, anche se l'agricoltore avrebbe fatto tutto da solo, mentre stava lavorando il suo campo. L'episodio riaccende i riflettori sul dramma degli infortuni sul lavoro, che purtroppo si sono ripresentati in occasione della graduale ripresa delle attività produttive dopo il lockdown per l'emergenza coronavirus: "La cultura della sicurezza non si può tradurre solo nella mascherina e nei guanti", ha ricordato in proposito pochi giorni fa a Fanpage.it Enzo Greco, responsabile sicurezza Cgil Milano.