Un'altra aggressione, ancora una volta a colpi di coltello e ancora una volta con una donna come vittima. Il parco di Villa Litta in zona Affori, a Milano, è stato teatro di un nuovo grave episodio di cronaca, dopo l'omicidio della 67enne Marilena Negri dello scorso 23 novembre, ancora senza un responsabile. In questo caso l'aggressore è stato individuato: si tratta di un uomo di 70 anni, con problemi psichici. È lui che lunedì pomeriggio ha accoltellato una donna di 76 anni, sua vicina di casa. Il motivo dell'aggressione sarebbero presunti dissidi legati alla vita condominiale, dei torti subiti dall'uomo nel corso del tempo. Ma naturalmente sull'episodio pesano, probabilmente, anche i problemi psichici dell'uomo.

La dinamica dell'aggressione è stata ricostruita dai carabinieri della stazione Affori: la donna si trovava nel parco quando è stata avvicinata dal suo aggressore, il vicino di casa che abita nell'appartamento sopra al suo in via Sestini, a poche centinaia di metri dal parco. L'uomo le ha sferrato una coltellata all'addome e poi è fuggito. L'anziana, fortunatamente ferita solo superficialmente, è riuscita a raggiungere la vicina scuola di via Cialdini per chiedere aiuto. Soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata prima medicata sul posto e poi trasportata al Niguarda, dove se l'è cavata con qualche punto di sutura. L'anziana ha raccontato ai carabinieri di conoscere il suo aggressore: il vicino di casa è stato individuato in pochi minuti dai militari dell'Arma, che lo hanno denunciato a piede libero.