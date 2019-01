L'aeroporto di Milano Linate resterà chiuso dal 27 luglio al 27 ottobre 2019. Lo stop di tre mesi, già pianificato da tempo, servirà per il rifacimento dell'asfalto della pista di decollo e atterraggio. La chiusura dello scalo avrà importanti ripercussioni su circa due milioni di passeggeri: si stima che i voli spostati nei vicini aeroporti di Malpensa e Orio al Serio saranno circa 20mila. La compagnia aerea Alitalia ha predisposto un piano per cercare di limitare, nei limiti del possibile, quelli che saranno gli inevitabili disagi che chi ha prenotato un volo da o per Linate in quel periodo di tempo si troverà a fronteggiare. La compagnia di bandiera ha scelto di trasferire allo scalo varesino di Malpensa tutti i voli verso le destinazioni nazionali e internazionali serviti da Linate: circa 200 voli al giorno. Chi ha acquistato un biglietto per un volo nel periodo fra il 27 luglio e il 27 ottobre da o per Milano Linate potrà scegliere di essere riprenotato sul volo da o per Milano Malpensa senza il pagamento di alcuna penale oppure potrà chiedere il rimborso del biglietto. Per avere informazioni si può contattare il numero verde di Alitalia (800.65.00.55 per chi chiama dall’Italia o il numero +39.06.65649 per chi chiama dall’estero), oppure ci si può rivolgere all'agenzia di viaggio in cui si è acquistato il volo.

Attivati anche collegamenti giornalieri tra Roma Fiumicino e Bergamo Orio al Serio

Per chi vola sulla tratta Linate – Roma Fiumicino c'è una possibilità in più. Oltre a partire e atterrare a Malpensa, dove saranno attivati nove collegamenti giornalieri con la Capitale, dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 Alitalia infatti attiverà anche quattro collegamenti giornalieri tra gli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Roma Fiumicino (e viceversa), con i seguenti orari: