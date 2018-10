L'aeroporto di Milano Linate, lo scalo cittadino del capoluogo lombardo, chiuderà dal 27 luglio al 27 ottobre 2019. Lo stop di tre mesi era già in programma da tempo: il piano di investimenti messo a punto da Sea (società che gestisce Linate e anche l'aeroporto di Malpensa) prevedeva, oltre al restyling della facciata dell'aeroporto e altri interventi meno invasivi (già conclusi) anche il rifacimento della pista. Un intervento che non può più essere rinviato: nel 2019 la striscia d'asfalto, lunga 2.440 metri, esaurirà secondo le norme vigenti il suo ciclo vitale. La pista non sarà allungata, poiché non è possibile, ma semplicemente riasfaltata. L'intervento avrà comunque ricadute importanti per i passeggeri: circa 20mila voli saranno spostati in due aeroporti vicini, quello di Malpensa (che il prossimo 28 ottobre festeggia 20 anni e che assorbirà il 95 per cento dei voli) e quello di Bergamo Orio al Serio, che ne assorbirà il 5 per cento. In totale, due milioni di passeggeri che avevano intenzione di volare da o per Linate saranno costretti a cambiare i propri piani.

Nella vicenda della temporanea chiusura di Linate c'è anche un giallo: quello legato al fatto che molte compagnie aeree stiano continuando a vendere biglietti da e per Linate anche nel periodo della futura chiusura. Il caso è stato portato alla luce da Leonard Berberi sul "Corriere della sera" e successivamente è finito al centro anche di un servizio del tg satirico "Striscia la notizia". Oggi il Corsera ha rivelato che l'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ha inviato una diffida alle compagnie aeree che operano su Linate, ordinando loro di smettere entro oggi di vendere biglietti per il periodo della chiusura. Se queste condotte proseguiranno, le compagnie verranno segnalate per pubblicità ingannevole e rischieranno sanzioni.