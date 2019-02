in foto: Immagine di repertorio

Un campo enorme, che misura oltre 13mila metri quadrati, contenente più di 200mila tulipani dove tutti potranno accedere per cogliere gli spettacolari fiori colorati d'Olanda. E no, per vederlo non è necessario nessun aereo o treno, ma semplicemente un auto, perché il campo sorgerà proprio alle porte di Milano, nello specifico a Paderno Dugnano. Qui "Tulipani delle meraviglie" ha deciso di creare in viale Toscanini l'enorme distesa di fiori che accoglierà più di 50 specie pronte: a fare compagnia alla scenografia ci sarà poi anche un vero mulino. I clienti potranno recarsi tranquillamente all'interno del campo e raccogliere personalmente i fiori, sarà necessario solo pagare un biglietto d'accesso e con una mappa (necessaria vista la grandezza dello spazio) decidere come trascorrere al meglio la giornata.

Previsti diversi eventi e laboratori con balli tradizioni e concorsi fotografici

Secondo gli organizzatori sarà un'esperienza unica che permetterà di essere a contatto con la natura, godere della bellezza del posto, rilassarsi e, cosa fondamentale, raccogliere i tulipani. E non solo: nel campo verrano organizzati eventi e laboratori, dai balli tradizionali olandesi ai concorsi fotografici, dalle giornate dedicate alla pittura a delle sessioni di yoga e pilates.L'idea del campo di tulipani "you pick" a pochi chilometri dalla città richiama quello già di enorme di successo di Cornaredo, poi trasferitosi ad Arese, della fattoria urbana "Tulipani italiani". Un progetto che ha ispirato anche la provincia Bergamasca, dove a Terno d'Isola, è nato un campo di tulipani dove sono stati piantati circa 50mila bulbi.