Il Comune di Mantova, primo in Italia, dal 2020 renderà gratuiti gli asili nido per tutte le famiglie. Lo ha deciso la giunta guidata dal sindaco Pd Mattia Palazzi: "Il nido per noi è un diritto e deve essere parte del sistema educativo", ha spiegato il primo cittadino su Facebook, aggiungendo: "In un Paese nel quale il sistema di welfare non guarda alle nuove generazioni, noi abbiamo scelto di dare fiducia al futuro". Già da anni la città natale di Virgilio, patrimonio dell'umanità Unesco, stanziava dei fondi per agevolare l'iscrizione al nido: "Mantova è uno dei pochi comuni capoluogo dove oltre il 73 per cento delle famiglie non paga nulla per l'iscrizione al nido", aveva detto lo scorso febbraio a Fanpage.it il sindaco Palazzi. A partire dal 2020 la percentuale passerà al 100 per cento: la retta dei nidi comunali a carico di tutti i bambini da 0 a 3 anni residenti a Mantova sarà coperta dal Comune.

Per le famiglie si stima un risparmio di cinquemila euro annui

Il meccanismo, ha spiegato il sindaco, sarà quello del rimborso: le famiglie dovranno quindi anticipare i soldi che verranno poi rimborsati. Per ogni nucleo famigliare si stima un risparmio annuo di circa cinquemila euro: una bella somma, soprattutto per le famiglie del cosiddetto ceto medio o per chi è precario e non gode di ammortizzatori sociali. Ed è in particolare a loro che è dedicata questa misura: "Questa mattina (ieri, ndr) ho parlato della nostra misura con una mamma, insegnante precaria, esattamente come il marito, ma con una piccola casa di proprietà – ha difatti aggiunto il sindaco nel suo messaggio sui social – Ora pagano la retta piena, dal prossimo anno non pagheranno più nulla e sono felici perché sta per nascere il loro secondo bimbo".