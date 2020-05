Zero nuovi casi nelle province di Cremona e Mantova, numeri bassissimi a Como, Lecco, Lodi e Sondrio. Soltanto 24 contagi accertati a Milano città. Dall'aggiornamento del bollettino giornaliero sull'emergenza coronavirus in Lombardia arrivano segnali positivi sull'andamento dell'epidemia nella regione colpita in modo più tragico. È necessario mantenere la cautela, soprattutto perché i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati soltanto 5mila, rispettivamente la metà e un terzo rispetto a quelli degli ultimi due giorni. Tuttavia questi numeri, insieme al dato dei decessi (24) mai così basso da febbraio e alla stabilizzazione dei ricoverati negli ospedali, danno speranza per la nuova fase di riaperture iniziata oggi in tutta Italia.

Cremona, zero nuovi contagi in una delle province più martoriate dal coronavirus

Il dato che ha il maggiore valore simbolico è senza dubbio quello di Cremona, una delle province che fin dall'inizio della pandemia è stata più colpita dal covid. Nessuno ha dimenticato la fotografia dell'infermiera stremata addormentata al suo posto in ospedale, le strutture al collasso, gli sforzi di tutti i sanitari, l'intervento dei medici cubani in aiuto, la realizzazione dell'ospedale da campo della ong statunitense Samaritan's Pursue. Una lunga lotta al virus che ancora non è finita, ma arriva oggi a una prima vittoria, che non dovrà essere rovinata con imprudenza e comportamenti irresponsabili. Nessun nuovo caso anche a Mantova, dove il bilancio resta fermo a 3.291 casi dall'inizio dell'emergenza. Solo due casi sono stati registrati nella provincia di Lodi e in quella di Sondrio, tre a Lecco, quattro a Como.

L'epidemia frena anche a Milano: in città solo 24 nuovi positivi

Dati incoraggianti anche nella Città metropolitana di Milano, dove si registrano al momento 22.222 casi positivi al Covid-19, in aumento di 71 casi rispetto a ieri (quando l'incremento era stato di 110 positivi). A Milano città, che resta il territorio più a rischio di nuovi focolai con il ritorno alla normalità, il totale è di 9.395 casi, in crescita di soli 24 contro i 56 del giorno prima). In calo anche il bilancio nella provincia di Bergamo, con 12.463 e un aumento di 20, e in quella di Brescia, con 14.158 (più 11 nuovi infetti)