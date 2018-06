Uno zaino giudicato sospetto ha fatto scattare le procedure d'emergenza sulla metro M1, la linea rossa della metropolitana di Milano. Attorno alle 10 uno zaino abbandonato è stato trovato sulla banchina della stazione di Pasteur. Il ritrovamento ha fatto scattare l'allarme bomba, determinando il blocco della circolazione della metro tra le fermate di Loreto e Turro per consentire l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno verificato l'eventuale pericolosità dello zaino. Al termine delle verifiche, constatata la natura innocua della cartella, probabilmente dimenticata da qualche passeggero sbadato, la circolazione è ripresa regolarmente, anche se con inevitabili rallentamenti all'inizio. L'interruzione è durata circa un'ora e mezza. Sul posto erano intervenuti anche gli agenti della polizia locale e il personale dell'Atm (Azienda trasporti milanesi). Nella tratta interessata, durante tutto il periodo dell'interruzione, sono stati in funzione degli autobus sostitutivi nel tentativo di ridurre i disagi per i viaggiatori.