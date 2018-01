Wifi gratis nella metro di Milano, si parte a gennaio con la stazione Duomo

Il wifi gratuito nella metropolitana di Milano è finalmente realtà: entro la fine del mese di gennaio la sperimentazione partirà nella stazione Duomo. Prende il via dunque il progetto ambizioso di Atm in collaborazione con Fastweb, per adeguare la metro meneghine a quella delle altre metropolitane europee.